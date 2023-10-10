فيديو.. عروسين يرقصان "سلو" على "أنا دمي فلسطيني" لدعم شعب غزة

تداول رواد على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عروسين خلال حفل زفافهما، والذي لم يغيب عن حفلهم دعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، الذي يتعرضون للقصف المستمرة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

مقطع فيديو عروسين لدعم غزة

“القضية الفلسطينية”، لم تغيب عن تفكير الشعب المصري بأكمله، وهو ما أظهره الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفال العروسين بوصلة رقص على أغنية أنا دمي فلسطيني، للمطرب محمد عساف، داخل إحدى قاعات الأفراح في مدينة قنا، بالتزامن مع عملية طوفان الأقصى في فلسطين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، لحظة رقص العروسين في الرقصة المعروفة “سلو”، على واحدة من الأغاني الحماسية للمغني الفلسطيني محمد عساف “أنا دمي فلسطيني”، وسط تفاعل كبير من الحضور.

مع القصف الشديد التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تنهار المنازل ويشرد الأهالي وينتهي حياة الكبار والأطفال، حياة الكثير من المدنيين في غزة تتعرض كل دقيقة لخطر جديد.

مشاهد هناك أو هناك في قطاع غزة تأخذنا كل دقيقة إلى حزن شديد ومعاناة متزايدة، ونرصد لكم في هذا التقرير عدد من الصور والمشاهد التي تظهر أن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين (سواء كانوا صحفيين أو مواطنين من الشعب الفلسطيني)، رغم ما يصنعه الجانب الإسرائيلي من قصف مستمر، إلا أن الحكومة والمنظمات الحقوقية لا ترى لا تسمع لا تتكلم.