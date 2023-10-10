الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

 استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2275 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

 ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

 أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر 

 

  ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2275 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2600 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2383 جنيهًا.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 1950 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1516 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1300 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 975 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18200 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1862 دولارًا للأوقية.

 

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ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر بمنتصف اليوم الثلاثاء

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10-10-2023

 

  أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

 أسعار الذهب في السعودية

 

 أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 193.38 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 221.01  ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 202.59 ريال.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 165.76  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 128.92 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 6,874.13  ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 6,877.88 ريال سعودي.

 

 سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 243.11  ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 580.15 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,149.25 ريال سعودي.

 

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