عايدة لطفى: دبي استقبلت 9.8 مليون سائح في أول 7 أشهر من 2023

قالت عايدة لطفي صانعة المحتوى ان دبي استقبلت أكثر من 9.83 مليون زائر دولي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2023، بنمو قياسي 21.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث استقبلت حينها 8.1 مليون زائر.

وأضافت عايدة لطفي انه قياساً بنفس الفترة من 2019، فقد ارتفع عدد السياح 2.6 بالمئة تمثل زيادة بنحو ربع مليون زائر في ذات الفترة، حيث بلغ عددهم حينها 9.58 مليون زائر.

وأوضحت عايدة لطفي انه طبقا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، للشهور السبعة الأولى من 2023، عن تسجيل إمارة دبي لمستويات نمو متصاعدة، حيث بلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 76 بالمئة، مقارنة مع 72 بالمئة في نفس الفترة عن 2022، فيما بلغت لذات الفترة من 2019 نحو 74 بالمئة.

وأوضح التقرير أن متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، قد بلغ 3.8 ليلة فندقية مقابل 3.4 ليلة في الفترة ذاتها من العام 2019. وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 508 دراهم مقارنة مع 538 درهماً في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 388 درهماً مقابل 386 درهماً في 2022، و313 درهماً من 2019.

الهند تتصدر

أظهرت البيانات تصدّر الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير ويوليو العام الجاري، مسجلة أكثر من 1.4 مليون زائر، تلتها روسيا بنحو 673 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السعودية نحو 665 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 637 ألف زائر.

بدورها، حلت عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 605 آلاف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 424 ألف سائح، ثم ألمانيا بنحو 348 ألف زائر، والصين في المركز الثامن بـ328 ألف سائح، وإيران بنحو 224 ألف زائر، وإسرائيل بنحو 209 آلاف زائر.