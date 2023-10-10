الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى التعاملات المسائية

العملات الأوروبية
العملات الأوروبية والآسيوية

استقرت أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

 

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

 

595

 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 32.64 للشراء، و32.79 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.77 جنيه للشراء، 37.94 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.04 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.

 

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.67 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.37 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.82 جنيه للشراء، 2.83  جنيه للبيع.

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.69 للشراء، 20.78 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.22 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية :

 

 العملات العربية

 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.68 جنيه للشراء، 100.14 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.75 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 80.06 جنيه للشراء، 80.41 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.41 جنيه للشراء، 43.62 جنيه للبيع.

 

txt

أسعار اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم الثلاثاء 10-10-2023

txt

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية

 

أسعار اليورو الأوروبي:

 

أسعار اليورو الأوروبي

 

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.45 جنيه للشراء، 32.73 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو32.63 جنيه للشراء، 32.75 جنيه للبيع.

 

 وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.56 جنيه للشراء، 32.84 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.39 جنيه للشراء، 32.84 جنيه للبيع.

 

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.56 جنيه للشراء، 32.84 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.45 جنيه للشراء، و32.71جنيه للبيع.

 

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 32.64 جنيه للشراء، و 32.79 جنيه للبيع.

 

مواد متعلقة

أسعار صرف العملات العربية فى التعاملات المسائية

انخفاض جماعي لأسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 10-10-2023 مقابل الجنيه

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية

أسعار العملات العربية اليوم السبت مقابل الجنيه بـ ماكينات الـATM

أهم 4 نصائح يجب معرفتها قبل الاستثمار في العملات الرقمية
الجريدة الورقية