الموعد المرتقب لانتهاء حرب غزة.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن الهدوء لن يعود إلى المنطقة إلا بعد 15 أو 21 يوم، وذلك بعد تصاعد التوترات بين فلسطين وإسرائيل نتيجة العمليات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن قطاع غزة شهد أكبر عملية قصف منذ أمس، مشيرًا إلى أن مصر حاضرة بنشاط في القضية عقب التوتر الشديد بين الطرفين، منوهًا إلى أن الطائرات الأمريكية والأوروبية رفضت الهبوط في مطار بن غوريون نتيجة الوضع المتوتر والهجوم على المطار.

جهود وقف إطلاق النيران

وأضاف في مقابلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة مع الدول العربية لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا خلال الساعات القليلة الماضية وأنه يحتاج إلى التهدئة، ولكن ليس قبل 21 يوما، خاصة في ظل التوتر الذي يعاني منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليًا، وموقفه بعد المقاومة الفلسطينية والخوف من رئاسة الحكومة.