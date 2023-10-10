غزة| عربات المدنيين تتحول لسيارات إسعاف لنقل المصابين والشهداء

قصف شديدة شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق في غزة، وذلك ردًا على ما قامت به المقاومة الفلسطينية من “طوفان الأقصى”.

غارات بالطيران الإسرائيلي على غزة

غارات بالطيران الحربي الإسرائيلي وقصف بالمدفعية، هو ما تعرضت له منطقة حي الشيخ رضوان، وتمت عملية القصف المستمر بدون سابق إنذار أو تحذير، وهو ما حول الموقف إلى “مجزرة” كما وصفته عدد من وسائل الإعلام.

والقصف الشديد دمر العديد من سيارات الإسعاف وقطع الطرق عن الوصول إلى المستشفيات، ولذلك تحولت العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف لنقل الإصابات والوفيات إلى أقرب مستشفى.

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

العربات الخاصة بالمدنيين إلى سيارات إسعاف في غزة

أذاع تلفزيون "فلسطين 3" عدد من الفيديوهات من القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان شرق قطاع غزة، في عدد من الغارات بالطيران الحربي الإسرائيلي، على عدد من المناطق التي تمتلى بالسكان، وتأتي هذه الغارة التي ضربت ودمرت الكثير من المنازل في حي الشيخ رضوان بفلسطين.

حي الشيخ رضوان شرق قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى بـ"المجزرة" في هذه المنطقة من فلسطين، والتي تم تدميرها عصر اليوم الثلاثاء، بدون أي انظار أو توجيه بعملية إخلاء كما كان يحدث في وقت سابق.

وتستمر عملية القصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال الطيران الحربي أو المدفعية، وتستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت من خلال حشد عدد كبير من الدبابات العسكرية الإسرائيلية في استعداد من أجل دخول بري لقطاع غزة.

وأعداد كثيرة من الإصابات والقتل نتيجة ما تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت في هذه اللحظات إلى مستشفى الشفاء.