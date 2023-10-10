الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 08:45 م 10/10/2023 8:45:37 PM

حقيقة لا ينكرها الا جاحد، القطار الكهربائى السريع الذى يربط مصر شمالًا وجنوبًا من الإسكندرية إلى البحيرة والمنوفية، مرورًا بأكتوبر المركز الرئيسى ثم بنى سويف والمنيا الوادى الجديد وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتستغرق الرحلة 4 ساعات إلى أسوان وساعتين إلى سوهاج مسافات طويلة تزيد على 1200 كيلو من أكتوبر إلى أسوان و500 كيلو إلى سوهاج. حقيقة لم نكن نحلم أو نفكر أن يكون هناك أمل أن تقطع المسافة بهذه السرعة الا بالطائرة. لقد كانت تستغرق الرحلة فى 24ساعة إلى أبوسمبل أو 12ساعة إلى سوهاج، وبعد التطوير فى سكك حديد مصر أصبح الوقت إلى سوهاج منتصف الطريق بين محافظات الجنوب 8 ساعات وإلى أسوان 16ساعة الآن ولكن القطار السريع الكهربائى الآن أصبح يضاهى أفضل القطارات فى الصين وأمريكا وفرنسا وإنجلترا وغيرها من الدول. إنجاز عظيم وهناك ربط بخطوط أخرى جارى تنفيذها إلى العين السخنة إلى الغردقة وباقى محافظة البحر الأحمر ليسهل ربط كل الخطوط لتنعم مصر بالخير وتصبح مصر مركز نقل عالميًا من الاحمر إلى المتوسط وتنشط التجارة فى طول البلاد وعرضها مع خلق مجتمعات جديدة فى المنطقة الصحراوية الغربية عن طريق المدن الجديدة لتخفيف التكدس السكانى فى الوادى الضيق لوفرة المواصلات وسرعتها، وبذلك ينعم الشباب المصرى ويجد الشباب متسعًا من الأماكن والمصانع ليقضى على البطالة.