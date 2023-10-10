الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيها  في السيارات والعقارات باسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،  أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط.

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سقوط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيها  في السيارات والعقارات باسيوط

وكشفت التحريات قيام المتهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وإدراكاً من أجهزة  وزارة الداخلية  بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

 فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عنصرين من العناصر شديدة الخطورة) تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبطهما بدائرتى قسمى شرطة التجمع (الأول ، والخامس) وبحوزة أحدهما (كمية لمخدر الحشيش –عدد من الأقراص المخدرة) .

وبحوزة الأخر(كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام –كمية لمخدر الشادو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر – عدد 5 عبوات مؤثرة لعقار "الكيتامين" المخدر - كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بالتصنيع– 2 سلاح أبيض – دراجة نارية – 2 ميزان حساس). 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,100,000 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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