التعادل يحسم مباراة وادي دجلة وطنطا في دوري المحترفين

انتهت مواجهة وادي دجلة أمام نادي طنطا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات دوري المحترفين "الدوري المصري القسم الثاني" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وادي دجلة يتعادل مع طنطا.. طرد أحمد علي

شهدت المباراة سيطرة متبادلية بين الفريقين على مجريات اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ومزيد من الهجمات الضائعة من الطرفين، ليصعب موقف طنطا مبكرًا في جدول الترتيب.

شهدت الدقيقة 94 من مواجهة داجلة حصول اللاعب أحمد علي نجم نادي طنطا على البطاقة الصفراء الثانية، ليتعرض للطرد ويصعب موقف فريقه قبل لقاء الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري القسم الثاني.

بتلك النتيجة يكون نادي وادي دجلة قد رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع من جدول الترتيب بالتساوي مع السكة الحديد صاحب المركز السادس.

بينما يرفع نادي طنطا رصيده إلى 4 نقاط ويرتقى للمركز العاشر في الترتيب، ويتساوى في النقاط مع أندية القناة وبروكسي ودكرنس.

مباراة وادي دجلة المقبلة ستكون امام فريق أبو قير للأسمده يوم الثلاثاء المقبل 17 من شهر اكتوبر الجاري، بينما يلعب نادي طنطا لقاء الجولة الرابعة أمام فريق السكة الجديد، وستكون المباريات في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، لجميع مواجهات الجولة.