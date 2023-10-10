رغم التألق .. فيتوريا لم يمنح مصطفي شلبي الفرصة الذهبية للانضمام للمنتخب

يعيش مصطفي شلبي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك أفضل فتراته بالقلعة البيضاء تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو ، بعد أن أرقام مميزة في النسخة الجديدة بالدوري.

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ويعد مصطفى شلبي من الأوراق الرابحة التي تصنع الفارق مع القلعة البيضاء تحت قيادة خوان أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء، على الرغم التألق والمستوي الرائع لم يمنح فيتوريا الفرصة الحقيقة استدعاه للمنتخب المصري الوطني بشكل رسمي في المباريات الرسمية.

منذ وصول أوسوريو لقيادة نادي الزمالك من الموسم الماضي حول مصطفي شلبي وحسه لاخراج أفضل مستوى لديه مع القلعة البيضاء وتألق شلبي في حقبته وكتب تاريخ جديد في مدرسة الفن والهندسة من جديد لاخراج فارس جديد .

وترصد بوابة الوفد أرقام مصطفى شلبي مع النادي الزمالك في السطور التالية :

أصبح مصطفي شلبي لاعب نادي الزمالك هو أكثر لاعب صنع الفرص في الدوري المصري بعد مرور 3 جولات هذا الموسم، وصنع ما يقرب من 10 فرص لاعبي نادي الزمالك خلال 3 مباريات الماضية .

وظهر مصطفى شلبي في مباريات الدوري الممتاز حول أداء الفريق من لقاء بيراميدز بشكل مميز وصنع العديد من الهجمات لزملائه بهدف حصد الثلاث نقاط ولكن تعادل بيراميدز الأخير حال دون الفوز.

ويسعى مصطفي شلبي خلال الفترة الماضية إلى أن يكون البديل المناسب لأشرف بنشرقي واعتماد الجماهير القلعة البيضاء في المباريات المصيرية.

في سياق مٌتصل ، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء السبت 21 من شهرأكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز .