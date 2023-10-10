الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على الزهور في دوري المحترفين لكرة اليد

الزمالك لليد
الزمالك لليد

حقق الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز علي فريق الزهور بنتيجة 37/26 وذلك في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين موسم 2023/2024 واقيمت المباراة علي صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

يد الزمالك يفوز على الزهور في دوري المحترفين 

انتهى الشوط الأول بين الطرفين بتقدم الفارس الأبيض علي الزهور بنتيجة 19/10.

يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمباراة فريق العبور يوم الجمعة المقبل وذلك في اطار المباراة التاسعة في دوري المحترفين  وتقام المباراة علي صالة المؤسسة العمالية بشبرا 

يقود الفريق فنيا :

احمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري

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