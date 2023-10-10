الزمالك يفوز على الزهور في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز علي فريق الزهور بنتيجة 37/26 وذلك في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين موسم 2023/2024 واقيمت المباراة علي صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

يد الزمالك يفوز على الزهور في دوري المحترفين

انتهى الشوط الأول بين الطرفين بتقدم الفارس الأبيض علي الزهور بنتيجة 19/10.

يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمباراة فريق العبور يوم الجمعة المقبل وذلك في اطار المباراة التاسعة في دوري المحترفين وتقام المباراة علي صالة المؤسسة العمالية بشبرا

يقود الفريق فنيا :

احمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري