مشاركة طلاب جامعة عين شمس في الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة

شارك طلاب جامعة عين شمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا (اليوبيل الذهبي) لانتصار حرب أكتوبر المجيدة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتى الندوة تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد، حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحت قيادة اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وبالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف العقيد أركان حرب أحمد فهمي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس، حضر فاعليات الندوة ا.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، وعدد من طلاب جامعة عين شمس المتميزين.

أهداف مشاركة طلاب جامعة عين شمس

وتأتي مشاركة طلاب جامعة عين شمس في إطار تطبيق استراتيجية الدولة المصرية للإرتقاء بمستوي الوعي ورفع روح الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعات من خلال دمج و مشاركة طلاب جامعة عين شمس للندوات التثقيفية واحتفالات القوات المسلحة وحرصاً من جامعة عين شمس على توعية طلابها في شتى المجالات.

وتأتى الزيارة ضمن توجيهات الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بضرورة تفعيل الزيارات والمشاركات الميدانية لطلاب الجامعة للتعرف على بطولات اكتوبر المجيدة وما تطلبه ذلك من جهد وعرق وتضحيات قدمتها مؤسسات الدولة ويأتى على راسها قواتنا المسلحة التى قدمت شهداءنا الابرار الذين لولا تضحياتهم ما كنا وصلنا إلى ما نراه الآن.

ويأتى حرص الدكتور عبد الفتاح سعود على مشاركة طلاب الجامعة لتلك الندوات وكذلك المشاركة في افتتاحات المشروعات القومية كونها تُشكل وعى الطلاب وتضيف اليهم من الخبرات وتساعدهم على تطوير قدراتهم ليكونوا شهود عيان على ما تم من إفتتاحات لعدد من المشروعات القومية الضخمة و إنجازات غير مسبوقة باعتبارهم هم حاضر مصرنا الحبيبة ومستقبلها.

واختتمت الاحتفالية بلمسة وفاء لأبطال القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواجب وقدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر وشعبها حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم عددًا من أبطال اكتوبر المجيد وأسرهم.