الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الوطنية للانتخابات": أحد راغبي الترشح طلب استثناء ومعاملة خاصة فيما يتعلق بالتوكيلات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

 

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها، الطلبات المقدمة من قبل أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح.

 

ودعت الهيئة سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى الالتزام بكافة القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية، وعدم مخالفتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح، خاصة وأن الهيئة على مسافة واحدة منهم جميعا في سائر الحقوق والواجبات، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها.

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