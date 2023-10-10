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سمير فرج: مصر لن تسمح لأحد باختراق حدودها الشرقية (فيديو) وطن بديل في العريش.. عزة مصطفى تحذر من خطط تصفية القضية الفلسطينية
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وطن بديل في العريش.. عزة مصطفى تحذر من خطط تصفية القضية الفلسطينية

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

 قالت الإعلامية عزة مصطفى إن تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل كشف مرة أخرى عن خطة لم تتعب الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب من الترويج لها لإنشاء بلدات بديلة للفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء.

  وتابعت خلال برنامج "صالة التحرير" الذي تم بثه على قناة صدى البلد، أن هذه الخطة تعتمد على استيطان الفلسطينيين في سيناء وطردهم من غزة، مشيرة إلى أن الغرب، ممثلًا بإسرائيل، والسلطات الإسرائيلية، يستغلون الوضع الإنساني الصعب الذي يجد الفلسطينيون أنفسهم فيه لإقامة وطنهم في سيناء. 

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 وطن بديل:

 وشددت على أن سيناريو إعادة التوطين عفا عليه الزمن ومتفق عليه بين الغرب، بإنشاء مستوطنة فلسطينية بالقرب من مدينة العريش المصرية، وبمرور الوقت ستصبح وطنًا بديلًا. 

 وقالت إن هذا يعني انتهاكًا لسيادة مصر، ويقوض قضية الفلسطينيين ويشكل تهديدًا للفلسطينيين في الحصول على حقوقهم، ويبقى كما لو أنهم سلموا بلادهم للشعب إذا لم يدافع الفلسطينيون عن أرضهم، مؤكدة أن الخطة قوبلت بالرفض من قبل الدولة المصرية والشعب المصري.

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