وطن بديل في العريش.. عزة مصطفى تحذر من خطط تصفية القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل كشف مرة أخرى عن خطة لم تتعب الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب من الترويج لها لإنشاء بلدات بديلة للفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء.

وتابعت خلال برنامج "صالة التحرير" الذي تم بثه على قناة صدى البلد، أن هذه الخطة تعتمد على استيطان الفلسطينيين في سيناء وطردهم من غزة، مشيرة إلى أن الغرب، ممثلًا بإسرائيل، والسلطات الإسرائيلية، يستغلون الوضع الإنساني الصعب الذي يجد الفلسطينيون أنفسهم فيه لإقامة وطنهم في سيناء.

وطن بديل:

وشددت على أن سيناريو إعادة التوطين عفا عليه الزمن ومتفق عليه بين الغرب، بإنشاء مستوطنة فلسطينية بالقرب من مدينة العريش المصرية، وبمرور الوقت ستصبح وطنًا بديلًا.

وقالت إن هذا يعني انتهاكًا لسيادة مصر، ويقوض قضية الفلسطينيين ويشكل تهديدًا للفلسطينيين في الحصول على حقوقهم، ويبقى كما لو أنهم سلموا بلادهم للشعب إذا لم يدافع الفلسطينيون عن أرضهم، مؤكدة أن الخطة قوبلت بالرفض من قبل الدولة المصرية والشعب المصري.