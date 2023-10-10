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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

صندوق النقد يتوقع نمو الأقتصاد المصري

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بما يصل الى نحو 4.2% في عام 2023، و بنسبة 3.6% في عام 2024.

 

صندوق النقد الدولي

 

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل عند مستوى 6.7% في عام 2022 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

 

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر عند نحو 23.5% في عام 2023، وأن يقفز إلى مستوى 32.2% في عام 2024 .

 

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الذي أطلقه صندوق النقد الدولي في مراكش خلال، اليوم الثلاثاء.

 

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الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر

 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق اليوم أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 38% في سبتمبر الماضي.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل ميزان المعاملات الجارية فى مصر عند نحو -1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و-2.7% في عام 2024.

 

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سيسجل متوسط معدل البطالة في مصر في العام الجاري بنسبة 7.1% ويرتفع إلى مستوى 7.5% في العام القادم من نسبة 7.3% في عام 2022.

 

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى توقعات الخاصة بالسنة المالية المصرية التي تمتد من يوليو إلى نهاية يونيو من كل عام.

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