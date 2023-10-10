حملات لمواجهة الآفات والقوارض الزراعية بالقليوبية

أطلقت مديرية الزراعة بالقليوبية، حملة مكافحة القوارض للحفاظ على المحاصيل الصيفية، وذلك بتوجيهات من الواء عبدالحميدالهجان محافظ القيوبية، والمهندس رجب شحات غنيم وكيل وزارة الزراعه بالقليوبية.

وتم متابعة حملة مكافحة القوارض مابعد المحاصيل الصيفية فى مركز شبين القناطر بحضور كل من:-

مهندس طارق عبدالوهاب محمد مدير إدارة القوارض بالمديرية، والمهندس وجيه محمد رشاد مسؤول أدارة القوارض بالمديرية، والمهندس أشرف سليمان مسؤول أدارة القوارض بالإدارة الزراعية بشبين، والساده مهندسين الجمعيات الزراعية.

وقال المهندس رجب شحات - أن تلك الحملات تهدف للحفاظ على المحاصيل الزراعية ومواجهة الآفات الزراعية والقوارض ومقاومتها بما يضمن محاصيل جيدة تنعكس على الاقتصاد الزراعي الوطنى.

مشيرا إلى أن أجهزة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالقليوبية تعمل جاهدة على دعم المزارعين وتنمية الرقعة الزراعية.