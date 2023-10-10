صيانة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة ببنها

في استجابة سريعة لمطالب المواطنين بقرى الوحدة المحلية بطحلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بشأن غياب الإنارة عن عدد من أعمدة الكهرباء بعدد من طرق القرى التابعة للوحدة.

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة بأعمدة الكهرباء وتركيب مصابيح الإضاءة بها، حيث دفعت الوحدة المحلية بطحلة بمعداتها وكوادرها البشرية من الفنيين والعمال وأبراج الصيانة لإجراء كافة أعمال الإنارة .

وقال عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة أنه تم الدفع بابراج الكهرباء والفنيين المتخصصين الذين قاموا بتغيير الأسلاك والمصابيح التالفة وإصلاحها وعزلها تزامنا مع قدوم فصل الشتاء وحرصا على سلامة المواطنين.

مشيرا إلى أنه يتم تلبية مطالب المواطنين بشكل سريع وتوفير كافة سبل الدعم لهم .

وقال عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة إن الوحدة المحلية بكافة كوادرها تعمل لصالح المواطنين ومن أجل الارتقاء بالمنظومة الخاصة بالنظافة والخدمات