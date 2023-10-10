القبض على 14 تاجر مُخدرات في حملة على مستوى الجمهورية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

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فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة ، الشرقية ، سوهاج، المنوفية ، كفرالشيخ، الجيزة، البحرالأحمر، شمال سيناء" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (3عاطلين "لهم معلومات جنائية")بنطاق مديرية أمن البحيرة..وبحوزتهم(كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام–عدد من الأقراص المخدرة –بندقية آلية- بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية و2 خزينة– سلاح أبيض "سكين").

ضبط (عاطلَين)بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية..وبحوزتهما(كمية من مخدرى"الهيروين، الحشيش").

ضبط (عاملَين"لهمامعلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن سوهاج..وبحوزتهما(كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,015 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض).

ضبط (عاطلَين"لهمامعلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية..وبحوزتهما(كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام–فرد محلى وطلقة لذات العيار- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

ضبط (عنصر "له معلومات جنائية")بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ..وبحوزته(كمية من مخدرى"الحشيش، الهيروين" وزنت1,250 كيلو جرام –فرد محلى وطلقتين لذات العيار).

ضبط (سائق "له معلومات جنائية")بنطاق مديرية أمن الجيزة.. وبحوزته(كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية")بنطاق مديرية أمن البحرالأحمر..وبحوزته(كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام- عدد 21 أمبول لعقار الكتامين المخدر– ميزان حساس).

ضبط (عاطلَين) بنطاق مديرية أمن شمال سيناء..وبحوزتهما(كمية من مخدر الحشيش وزنت 13,500 كيلو جرام).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.