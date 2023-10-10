روسيا: لافروف يزور بكين 16 أكتوبر لعقد محادثات مع نظيره الصيني

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور بكين من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الصيني وانج يي.

وقالت ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنه خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بكين المتوقع أن تتم يومي 16-18 أكتوبر للمشاركة في المنتدى الدولي الثالث للحزام والطريق، كما أنه من المقرر إجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في وقت سابق عن عزمه المشاركة في منتدى "الحزام والطريق".

يُشار إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" هي مبادرة اقترحها الزعيم الصيني شي جين بينج في عام 2013 من أجل تكثيف مشروعات التجارة الدولية متعددة الأطراف بمشاركة الدول المهتمة وإشراك رؤوس الأموال الصينية والأجنبية، وقد انضمت بالفعل أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية إلى المبادرة.