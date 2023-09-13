زاخاروفا: الكثير من الدول تعتبر الغرب عاملًا مزعزعًا للاستقرار

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء الغرب بأنه عامل مزعزع للاستقرار.

قالت المتحدثة الروسية في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد في فلاديفوستوك ويستمر حتى 13 سبتمبر الجاري: “إن الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم تعتبر الغرب بالفعل عاملًا مزعزعًا للاستقرار”.

الغرب لا يؤخذ في الاعتبار من حيث أي أجندة هادفة:

أضافت: "أننا نرى التحول الذي يحدث في مركز الثقل أو مركز الاهتمام للكرة الأرضية بأكملها في الوقت الحاضر، وتوسع مجموعة البريكس يوفر أدلة كافية عليه، لا يمكن العثور على الغرب الجماعي في جدول أعمال الكثير من الدول، إذ أصبح الغرب الجماعي بالفعل عاملًا لزعزعة الاستقرار، وهو عامل يتدخل ويسبب الصعوبات.

أشارت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الغرب لا يؤخذ في الاعتبار من حيث أي أجندة هادفة وبناءة أو من حيث تعزيز التعاون الواعد المحتمل على نطاق واسع، وقالت "هذا خطأ الغرب الجماعي نفسه الذي فشل ببساطة في تحقيق تلك الإمكانات التي كان يمتلكها ليصبح شريكًا يمكن أن تعتمد عليه الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وتثق به".