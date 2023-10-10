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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف مُلابسات قيام قائدى سيارات بأداء حركات إستعراضية بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية مُلابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائدى سيارات بأداء حركات إستعراضية بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

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بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى صاحب الحساب المشار إليه بقيام قائدى(3 سيارات) بأداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد السيارات المشار إليها وضبط قائديها.. وبمواجهتهم إعترفوابإرتكاب الواقعة خلال مشاركتهم فى حفل زفاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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