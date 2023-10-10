إيسيسكو تطلق سلسة الدورات التدريبية لمشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات

استهلت سلسلة الدورات التدريبية للعاملين بمجال تعليم الفتيات، والمندرجة ضمن أنشطة مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدرسة في اليمن، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية ومؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بعقد دورة تدريبية لفائدة 20 معلما وموجها تربويا من معلمي ومعلمات ساحل حضرموت، بهدف محاربة ظاهرة التسرب، والعمل على تقديم الدعم للفتيات المتسربات من التعليم، وإتاحة فرص تعليمية ثانية لهن.

حضر الدورة التدريبية، التي انطلقت يوم الأحد (8 أكتوبر 2023) في مدينة المكلا اليمنية، الأستاذ عبد العزيز باوزير، مدير الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة حضرموت، وعدد من المسؤولين اليمنيين، حيث تم التأكيد على الدور المهم الذي ينهض به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع منظمة الإيسيسكو التي تتولى تنفيذ والإشراف على سير مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدرسة في اليمن، بالتنسيق مع شريكها المحلي ائتلاف الخير في الجمهورية اليمنية.

وتأتي الدورة، التي استمرت على مدى يومين، في إطار سلسة دورات تدريبية لتنمية قدرات 350 من العاملين في مجال تعليم الفتيات في 7 محافظات، والمتمثلة في: حضرموت، ومأرب، والضالع، وأبين، وسقطرى، ولحج، وحجة، بالتنسيق مع قطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم اليمنية، ومكاتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، من أجل الارتقاء بقدرات العاملين في المجال التربوي، وتقديم التدريب اللازم لهم لضمان تعزيز جودة تعليم الفتيات.