ضبط عاطل باستغلال الأطفال في اعمال التسول بالجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، في القبض على عاطل بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، قد رصدت عاطل (له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) يستخدم الأحداث في اعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاص عنهم، متخذأ من دائرة قسم شرطة الجيزة مسرحاً لمزتولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وتم العثور بحوزته على سلاح أبيض ومبلغ مالي، من متحصلات ناشطه الإجرامي، وبصحبته مجموعة من مكونة من طفلين أحداث، وبسؤال المجنى عليهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.

وقد شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال شهر سبتمبر 2023 عن ضبط 6942 قضية تسول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة استغلال الاطفال في أعمال التسول

وقد قال المستشار يحيى سلطان المحامي بالنقض، بأن المادة (291) من قانون العقوبات نصت علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأضاف أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، عقوله تسهيل او تشغيل التسول للأطفال تصل للسجن المشدد لمده خمسه سنوات.

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