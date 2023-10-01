الداخلية تضبط 6942 قضية تسول خلال شهر

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال شهر سبتمبر 2023 عن ضبط 6942 قضية تسول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أصبح من السهل في مجتمعنا خطف الأطفال بعدما مات الضمير لدى البشر وتعددت أغراضهم للخطف منها التسول وتسخير هؤلاء الملائكة الصغار من أجل جمع الأموال، والآخرين كانت مخططاتهم في خطف الأطفال لتجارة الأعضاء البشرية ومنهم من يطلب فدية من أهالي الأطفال إلى أنا باتوا يعيشون في رعب وقلق علي أطفالهم وتزايدت نسبة جرائم الخطف في الفترة الأخيرة.

ترصد الوفد أبرز جرائم خطف الأطفال في الآونة الأخيرة.

عاطل يستدرج طفل للاعتداء عليه

استدرج عاطل طفل يبلغ من عمرة 12سنة إلي منطقة خالية من السكان وهددة محاولا الإعتداء علية جنسيا، وتوصلت التحريات إلى أن الطفل استغاثة الطفل تناهت إلى سمع عدد من المواطنين، الذين بادروا لإنقاذ الطفل، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم محمد، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم حرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

خطف الطفلة واغتصابها بالمقطم

ضحية الشارع الطفلة آية تبلغ من العمر 16سنة (بائعة مناديل) اختطفوها كلاب الشارع 3عاطلين داخل ''توك توك''إلي شقة أحدهم بمساكن الزلازال بالمقطم،وجردها الأول من ملابسها واعتدي عليها عدة مرات بعد تهديدها بالقتل باستخدام ''موس''ثم تناوب الأخرون على الاعتداء ثم تمكنت من مغافلة المتهمين، وهربت إلى الشارع مستغيثة بالأهالى الذين أبلغوا الشرطة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة. وأحالت النيابة المتهمين "أحمد.ى" و"مجدى. ج" و"يوسف. ت" إلى محكمة.

الجنايات، بتهم خطف طفلة بالإكراه، واغتصابها تحت تهديد السلاح، وقضت محكمة جنايات القاهرة، غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين، فتقدم محاميهم بطلب لإعادة محاكمتهم.

خطف طفلة اثناء خروجها من المدرسة الإبتدائية

خطفها اثناء عودتها من المدرسة اثناء ذهابها الى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسى عقب خروجها حاول شخص اصطحابها خلفة علي دراجة نارية ووسط صرخاتها تجمع الأهالي وقاموا بضبطة وأخذ الطفلة منه وثم اصطحابه لمركز شرطه شبين وتولت النيابة التحقيق، ثم قرراللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بضرورة عمل دوريات أمنية تجوب مدارس القرية حرصا على حياة الأطفال وإرهاب الخارجين عن القانون لعدم تكرار مثل ذلك الواقعة.

خطف طفلة للاستيلاء على قرطها الذهبي بالحوامدية

حاول شاب خطف طفلة بالحوامدية، بمساعدة آخرين داخل توك توك، للاستيلاء على قرطها الذهبي،استغل سيرها بصحبة شقيقها بالشارع ، إلا أن شقيقها طارده وتمكن من ضبطه، بينما فر باقي المتهمين هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.