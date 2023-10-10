أبرز نجوم منتخب زامبيا قبل مواجهة مصر الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا يوم الخميس المقبل، وديا في إطار استعداد الفراعنة لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.





ويسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لتجربة العديد من العناصر والأفكار في المباراة الودية في إطار التحضير للبطولة الأفريقية، أمام زامبيا والجزائر.



وكان اتحاد الكرة لكرة القدم أعلن عن قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر، التي أختارها فيتوريا استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر، وضمت كل من: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.



واستبعد الجهاز الفني إمام عاشور بعد تعرضه للإصابة مع الأهلي وقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا بدلا منه.





أبرز نجوم زامبيا قبل مواجهة منتخب مصر:





يعول المنتخب الزامبي على عدد من نجومه على رأسهم باتسون داكا لاعب فريق ليستر سيتي، وإيمانويل باندا المحترف في الدوري الكرواتي، وكينجز كانجوا لاعب النجم الأحمر الصربي، ولاميك باندا لاعب ليتشي الإيطالي، وفاشون ساكالا لاعب الفيحاء السعودي.



وكان المنتخب الزامبي ضمن تأهله إلى كأس أمم أفريقيا المقبلة بعد تصدر المجموعة الثامنة متفوقا على كوت ديفوار الذي حل وصيفا بفارق الأهداف بينهما.

