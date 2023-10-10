حسين لبيب : نسعى لحل مشكلات الزمالك واعادته لمكانته المعهودة

كشف حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي تفاصيل جديدة بخصوص برنامجه الانتخابي لانتخابات القلعة البيضاء القادمة لمدة 4 مواسم تستمر 2023 حتي عام 2027 .

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أكد حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك ، أنه ويعلم مشاكل القلعة البيضاء في الفترة الماضية ، ويسعى لحل المشكلات ورسم خريطة للطريق بنادي الزمالك، وهناك العديد من الأفكار لحل مشاكل الأزمة المادية التي يمر بها النادي.

أشار حسين لبيب إلى :" الزمالك يحتاج الفترة القادمة لكتيبة من الكوماندوز لمساعدته في إعادة النادي لمكانته المعهودة في الفترة المقبلة.

وتابع:" سوف نعمل على إنشاء لجنة للاستثمار والتمويل ويتولى رئاستها محمد الإتربي سيحدد أعضاء هذه اللجنة سيتولى هاني شكري وأحمد خالد حسانين ملف التسويق".

أرداف :" سوف نسعي على هيكلة جديدة لقناة الزمالك من السياسة التحريرية في الفترة المقبلة ".

أتم تصريحاته:" أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة الثقة بين النادي وبين المستثمرين، وسيتم العمل على تحسين الصورة الذهنية للنادي".

عقد المؤتمر الصحفي الخاص للقائمة الموحدة في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت القاهرة وتواجد العديد من رموز ونجوم إعلاميين في المؤتمر وجاء كالتالي ،كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق وحسن صقر رئيس المجلس القومي السابق للرياضة وعماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة النادي، والمستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة السابقة لإدارة النادي، وطارق جبريل أمين صندوق النادي الأسبق على التواجد بالمؤتمر الصحفي للقائمة الموحدة التي ستخوض انتخابات الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وفي نفس الوقت تواجد المستشار محمد عطية عضو اللجنة السابقة لإدارة النادي وإسماعيل سليم نائب رئيس النادي الأسبق والسيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل، وعمرو الجنايني عضو مجلس الزمالك الأسبق، وعدد من رموز النادي القدامى.