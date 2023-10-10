المصري: الزمالك يفتعل أزمة.. ومن حقنا المشاركة في السوبر

أكد رجب عبدالقادر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، أن الزمالك يفتعل أزمة ضد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وأضاف أنه يتعجب من موقف اتحاد الكرة في قضية أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لافتًا أن النادي لا يعلم موعد التحقيقات وأكد أن أزمة الثنائي سيتم حلها.

وعن المشاركة في السوبر المصري أكد نائب رئيس المصري، أن فريقه يستحق المشاركة في البطولة بدلًا من فيوتشر مشيرًا أن النادي خاطب اتحاد الكرة ورابطة الأندية في هذا الشأن ولم يحصل على رد.

وكان المصري البورسعيدي قد تلقى إخطارًا رسميًا أمس الإثنين، من الاتحاد المصري، بعدم إمكانية قيد الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، في قائمة الفريق البورسعيدي، لحين الانتهاء من التحقيقات، تطبيقًا للبند 11 من اللائحة.

حقق فريق نادي المصري البورسعيدي الانتصار على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

المصري يفوز على الداخلية في الدوري الممتاز:

افتتح ميدو جابر التهديف في اللقاء لنادي المصري عند الدقيقة 8 من الشوط الأول، وأضاف مروان حمدي الثاني للبورسعيدي عند الدقيقة 49، واختتم باهر المحمدي التهديف للضيوف في الدقيقة 66.

على الجانب الآخر اللاعب إيهاب سمير الذي سجل الهدف الوحيد لنادي الداخلية في لقاء اليوم عند الدقيقة 81، لتكون الهزيمة الثانية لأصحاب الأرض هذا الموسم.

رفع نادي المصري رصيده إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع في الترتيب بشكل مؤقت محققًا انتصارين مقابل هزيمة، على الجانب الآخر توقف رصيد الداخلية عند 3 نقاط متلقيًا هزيمتين بانتصار وحيد ويأتي في المركز الحادي عشر.