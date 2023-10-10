مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مدافع جديد

يسعى نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافع جديد من أجل تعزيز صفوف الشياطين الحُمر، في ميركاتو الصيفي بعدما لم يتعاقد مع قلب دفاع سوى جوني إيفانز في صفقة مجانية.





وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع إيفانز في صفقة مجانية مع إيفانز، بعدما طلب اللاعب التدرب مع النادي الإنجليزي، حتى يجد ناديا يلعب معه، لكن مع كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبين شارك في المباريات.



يضع نادي مانشستر يونايتد جونزالو إيناسيو إلى قائمة المدافعين المطلوبين للتعاقد معهم، وتتابعه فرق الكشافة في الوقت الحالي.



كما يتواجد جان كلير توديبو وتابسوبا، وأنطونيو سيلفا، ولا يوجد قرار نهائي الأن، وأكدت التقارير أن مانشستر يونايتد لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، وسيأتي الأمر حسب إمكانيات اللاعب، والتقارير والسعر.



وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الماضي، على رأسهم رأسها راسموس هويلوند و المغربي سفيان أمرابط وماسون ماونت.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، لكنه يتذيل مجموعته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

