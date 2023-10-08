أرسنال يخطف مانشستر سيتي بهدف قاتل في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نادي أرسنال الانتصار على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

أرسنال يخطف مانشستر سيتي بهدف قاتل ويحتل مكانه

سجل جابرييل مارتينيلي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليعطي الجانرز انتصار مهم للغاية في البريميرليج هذا الموسم.

بتلك النتيجة يكون أرسنال قد رفع رصيده إلى 20 نقطة احتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، والتي جمعها من الانتصار السادس بعد التعادل في مواجهتين وبدون هزيمة حتى الآن.

على الجانب الآخر يتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب ويفقد المركز الثاني بعدما تلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم عقب ستة انتصارات.

مباريات أرسنال ومانشستر سيتي المقبلة

مباراة مانشستر سيتي المقبلة ستكون أمام فريق برايتون يوم السبت الموافق 21 أكتوبر بعد فترة التوقف الدولي للفيفا، والتي ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مواجهة أرسنال المقبلة أمام فريق تشيلسي بنفس اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.