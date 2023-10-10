العراق يدعو روسيا للتحرك العاجل لإيقاف العدوان الإسرائيلي

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن السوداني التقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى موسكو تلبيةً لدعوة رسمية، مشيرا الى عقد اجتماع موسع ضم الوفد الرسمي العراقي والجانب الروسي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية وفي مقدمتها ملف الطاقة وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق.

كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. حيث أكد رئيس الوزراء العراقي على موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة.

من جانبه.. أكد الرئيس بوتين عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يُعد مجالا واعدا ومفتوحا نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال، معربا عن ترحيبه بمشاركة السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده يوم غد، وهو يمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطّاعات الطاقة والنفط والغاز.

وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، أشار الرئيس بوتين إلى أن تحركات وجهود تُبذل على مسار وقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح.

على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

أهمية الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار

وذكرت الرئاسة العراقية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس رشيد، اليوم، في قصر بغداد، بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وثمن الرئيس رشيد توقيع الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، مؤكدا أهمية الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار، معربا عن أمله في توقيع اتفاق أمني مشترك مع تركيا والحد من الخروقات التي تؤثر سلبا على طبيعة العلاقات بين البلدين.

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