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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

جامعة الدول العربية-
جامعة الدول العربية- أرشيفية

قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، إن هناك اجتماعًا طارئًا لجامعة الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت عن السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، بأن هناك اجتماعًا طارئًا لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد غد الأربعاء.

نتنياهو يبلغ بايدن باجتياح غزة

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه مضطر للدخول إلى غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن الإعلام العبري.

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الاتحاد الأوروبي يعتزم وقف مساعدات لـ"فلسطين" تبلغ 690 مليون يورو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعادة السيطرة على التجمعات السكانية في محيط قطاع غزة، وأعلن أنه سيقوم بإخلاء جميع المستوطنات المتاخمة للحدود مع غزة.

 

 وأكد جيش الاحتلال، أن الاشتباكات ما زالت مستمرة مع عناصر مسلحة فلسطينية في مناطق متفرقة، مضيفًا أنه لا يوجد قتال في الشمال وأنهم مستعدون لأي سيناريو محتمل.

 

 وفي وقت سابق من هذا اليوم الإثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا جديدًا في قطاع غزة، وما زالت المدفعية التابعة للجيش تستهدف المناطق الشمالية للقطاع.

 

 وتوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عمليات القصف على قطاع غزة، حيث نفذ 120 غارة على مناطق في بيت حانون، وفقًا لتقارير قناة "القاهرة الإخبارية".

 

 وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على ساحة السرايا وسط قطاع غزة، واستهدف مسجدًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

 

 حصيلة قتلى الاحتلال

 قدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قتلاها بالحرب الدائرة الآن بـ700 إسرائيلى ما بين مدنيين وعسكريين، وأصيب أكثر من 2100 آخرين.

 

 وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتما، مضيفًا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل.

 

 وتوقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات الخطيرة، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات، لافتًا أن السابع من أكتوبر هو أسوأ يوم فى تاريخ إسرائيل، فلم يحدث من قبل أن قُتل هذا العدد الكبير من الإسرائيليين بشيء واحد فى يوم واحد.

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