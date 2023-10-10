تفقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، آخر أيام سير إجراءات التقديم والكشف الطبى لطلاب الثانوية الفنية (٣-٥) سنوات ،وخريجي المعاهد الفنية المُلتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

جامعة الدلتا التكنولوجية

وخلال جولته ، وجّه الدكتور كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير إجراءات التقديم ، كما وجه بتوفير وسائل نقل الجامعة لتوصيل الطلاب وأولياء أمورهم من الجامعة للبنك الأهلى لدفع المصروفات الدراسية والعودة لإستكمال إجراءات التقديم.

وأكد "كشك" أن الجامعة تحرص على بناء شخصية عصرية للخريج ،لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب متطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

وتبادل "كشك" الحوار مع الطلاب وأولياء الأمور والرد على استفساراتهم، مؤكدًا ان دور الجامعة لايقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

"كشك" يتابع إجراءات تقديم الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية

"كشك" يتابع إجراءات تقديم الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية