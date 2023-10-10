أرقام هازارد في مسيرته بعد اعتزال كرة القدم

أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي اليوم الثلاثاء، والذي كان في بيان رسمي نشرة اللاعب من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز أرقام ايدين هازارد في مسيرته بعد اعتزال كرة القدم.

نشر هازارد صورة وهو يحمل لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي، وكتب عليها أنه يعتزل كرة القدم بشكل نهائي، ليكون علامة استفهام كبيرة خاصة وأنه في الـ 32 من عمره.

أرقام ايدين هازارد بعد اعتزال كرة القدم

لعب هازارد في مسيرته 748 مباراة تمكن خلالها من المساهمة في 393 هدف حيث نجح في تسجيل 200 هدف، وله 193 تمريره حاسمة انتهت بهدف.

ونجح اللاعب في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة وبرونزية كأس العالم للمنتخبات، والفوز ببطولة السوبر الأوروبي وكأس الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج" مرتين.

كما حقق بطولة الدوري الإنجليزي مرتين والدوري الإسباني أيضًا مرتين والدوري الفرنسي مرة، بجانب الفوز بكاس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

لعب خلال مسيرته مع نادي ليل منذ عام 2007 وحتى 2012، ثم انتقل منه لنادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي حتى عام 2019، ثم اختتم مسيرته في نادي ريال مدريد بعد أقل من 4 سنوات.

ومن بين ما قاله هازارد في رسالة الاعتزال يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، بعدما نجحت في تحقيق حلمي واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.