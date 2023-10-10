إزالة المعوقات الناتجة عن أعمال تبطين الترع بقرى بنها

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة إزالة اى معوقات بالطرق وخاصة الناتجة عن أعمال تطهير وتبطين الترع بكافة قرى محافظة القليوبية.

وتنفيذا لذلك وجه المحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها بسرعة إزالة اى معوقات بالطرق الواقعة على جانبي الترع بنطاق قرى الوحدة المحلية بطحلة التابعة لمركز بنها.

حيث دفعت الوحدة المحلية بطحلة برئاسة عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة بمعداتها وعناصرها البشرية والياتها الميكانيكية لإزالة نواتج تطهير وتبطين الترع بقري الوحدة المحلية بطحلة.

وقال عاطف شعيب رئيس الوحدة أن أعمال تطهير نواتج تبطين الترع وتطهيرها من المخلفات تأتى في إطار التيسير على المواطنين وتوفير طرق آمنة تليق بمواطنى الوحدة .

بالإضافة لنشر قيم الجمال ومواجهة مظهر للقبح .

مؤكدا أن هناك خطط للتجميل وإزالة اى مخلفات ومعوقات وزراعة الأشجار بهدف إيجاد مناخ ملائم للمواطنين.

وأكد أن باب الوحدة المحلية بطحلة مفتوح للمواطنين على مدار الساعة بهدف خدمتهم والتيسير عليهم.