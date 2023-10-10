حدث فريد.. تحكيم نسائي على ملعب ويمبلي لأول مرة بتاريخ كرة القدم

يستعد منتخبا إنجلترا وأستراليا لخوض مباراة ودية قوية ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبل الموافق 13 أكتوبر الجارى على ملعب ويمبلي في إطار تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حدث فريد من نوعه، حيث أنه لأول مرة في تاريخ لعبة كرة القدم سيتولى تحكيم نسائي إدارة مباراة على ملعب "ويمبلي".

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها أن مباراة استراليا ضد انجلترا سيتم إدارتها من خلال تحكيم نسائي بقيادة الفرنسية ستيفاني فرابارت ويعاونها الثنائي ميكائيل بيرشيبرو وأوريلين درويت.

وتولت الحكمة ستيفاني فرابارت إدارة العديد من المباريات المهمة أبرزها مباراة تشيلسي وليفربول في كأس السوبر الأوروبي عام 2019، كما أدارت العديد من المباريات في الدوري الفرنسي وظهرت أيضًا في دوري أبطال أوروبا.

ستيفاني فرابار أول "حكمة" في كأس العالم للرجال

وتعد ستيفاني فرابار من أبرز الحكام على المستوى النسائي خلال السنوات الأخيرة حيث أنها أول أمرأة تقود تحكيم مباراة في كأس العالم للرجال، وذلك بعد قيادتها مباراة كوستاريكا وألمانيا التي أقيمت في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وشاركت الفرنسية فرابار صاحبة الـ40 عاماً، لأول مرة في كأس العالم ضمن طاقم تحكيم رجالي عندما عينت حكما رابعا في مباراة المكسيك وبولندا بمونديال قطر 2022 والذي توجت به الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي.

وتعد الفرنسية ستيفاني فرابارت واحدة من ثلاثة حكام تم اختيارهن للتحكيم للمرة الأولى في تاريخ بطولة كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930 في الأوروجواي.