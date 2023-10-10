الدكتورة غادة ندا مدير مديرية الصحة بالإسكندرية

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تعيين الدكتورة غادة عبدالغفورندا، وكيلاً جديداً لوزارة الصحة في الإسكندرية، خلفاً للدكتورة أميرة طهيو، التي أحيلت للتقاعد لبلوغها السن القانونية للمعاش. جاء ذلك وفقا للقرارًا وزاريا حمل رقم 393 لسنة 2023،

ذلك بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 41979 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 594 لسنة 2022.

واضاف، أنه بناء على ما تم عرضه من رئيس قطاع مكتب الوزير، فأن المادة 1 تضمنت تكليف الدكتورة غادة عبد الغفور عامر ندا - كبير أخصائيين طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب.

وتضمنت مادة 2 أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه وزير الصحة والسكان في 10 أكتوبر 2023 بتوقيع الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

من جانبها، ثمنت «ندا» دور الصحافة ووسائل الإعلام في مساندة المديرية من خلال القيام بدورها وإبراز أنشطتها من أجل تقديم الخدمة الطبية المميزة للمواطنين.