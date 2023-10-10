بالصور.. حطام منازل غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

تصعيد من نوع أخر تشهد العديد من المناطق في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، إذ أن القصف المدفعي وغارات الطيران هي الأكثر في سماء غزة المحطمة، التي تعرضت لقذفات عديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن داخل غزة ومن بين المنازل المهدمة، ننشر لكم عدد من الصور التي تكشف مدى الخراب التي يعيشه سكان قطاع غزة، على خلفية ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من رد قوي وشديد على ما صنعته المقاومة الفلسطينية صباح السبت الماضي من هجمات منظمة قام به الذراع العسكري لحركة حماس من تخطي السياح الحدودي وتدمير العديد من المناطق التابعة للمستوطنات الإسرائيلية.

غزة تحت القصف:

غزة تعاني الأمرين، وذلك على خلفية الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من الجانب البري والحدود مع غلاف غزة ومن ناحية البحر، وعلى غرار الحصار العسكري الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلية، هناك حصار من نوع أخر، بقطع المياه والكهرباء عن سكان غزة، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والبنية التحتية بشكل كبير.

إليكم أحدث الصور للدمار الذي يعيشه قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، بعد التصعيد الكبير من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي:

غزة.. بين أمطار السماء ونيران الاحتلال



معاناة كبيرة يعيشها سكان قطاع غزة، القصف الإسرائيلي يليه نزف الدماء والهرولة في المكان من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذ، سواء انتشال الجثامين أو انقاذ الأحياء أسفل حطام المنازل التي قصفت بطيران أو مدفعية من قبل إسرائيل.

ورغم هذه المعاناة الكبيرة التي يعيشه سكان قطاع غزة كل ثانية، ليأتي الإنفراجة والتخفيف من عند الله، فسقطت الأمطار من السماء على الأراضي الفلسطينية التي تعاني احتراق المنازل وسخونة الأجواء من القصف الإسرائيلي المستمر.

ومنذ دقائق بسيطة أمطار السماء تنزل على الأرض لتخفف من معاناة الحرب، التي تقوم بها الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقوم إسرائيل بغارات شديدة القسوة على الأراضي الفلسطينية في غزة.

الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الجميع يعتبر أن نيران الاحتلال حارقة وشديدة القسوة لكن الحل هو سماوي من عند الله، حين اختار الله أن ينزل قطرات المياه التي تخفف من معاناة الفلسطيين.

وجددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها العديد من المنازل والأراضي الزراعية في مناطق فلسطينية مختلفة.

رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية قصف صواريخ الاحتلال عددا من المناطق الفلسطينية، حيث سُمعت أصوات ودوي الانفجارات في قطاع غزة بعد دقائق من قصف متواصل للاحتلال.