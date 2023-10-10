حصول 30 مدرسة وروضة على شهادة جودة التعليم بمجلس الوزراء

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حصول 30 مدرسة وروضة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك مختلف مراحل التعليم من الابتدائي والإعدادي والثانوي؛ليصل إجمالي عدد المدارس ورياض الأطفال التي تم اعتمادها إلى 366 مدرسة وروضة على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب لمناقشة التقرير الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقطاع التعليم قبل الجامعي،والذي تضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة على منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال بعد صدور قرارات لها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأثنى المحافظ على هذه الخطوة، التي أصبحت من أهم ركائز الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وتستهدف التحقق من قدرة المؤسسات والكيانات التعليمية على تحقيق أهدافها وفق رؤية مصر 2030، القائمة على حسن تنشئة الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم ، بجانب كونها أحد أبرز وسائل التحفيز والتشجيع للمدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز في الأداء.

في المقابل استعرض وكيل التعليم أبرز معايير واشتراطات حصول المنشأة التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة ، والتي تتضمن القدرة المؤسسية"الرؤية والرسالة القيادة والحوكمة الموارد البشرية والمادية المشاركة المجتمعية ضمان الجودة والمساءلة "والفاعلية التعليمية التي تشمل"المتعلم المعلم المنهج المناخ التربوى " وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة بكافة المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية، مثمناً مجهودات إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية وإدارات التعليم ،موجها التهنئة للمدارس ورياض الأطفال الحاصلة على شهادة الاعتماد ، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في كافة مدارس المحافظة

فيما أضافت هويدا عبد المنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية،أن قائمة المدارس الحاصلة على الاعتماد تضمنت الفنت الرسمية لغات الفشن هشام الحميلي ناصر عزبة تلت ب م الفشن فاروق حسين محمد اهناسيا صلاح سالم م ناصر الدوالطة ب م بني سويف اهناسيا بنين 2، الهرم الجديدة ب م الواسطي، سعد بن أبي وقاص الرسمية لغات الفشن، عزبة الشنطورة ب بسمسطا، قمبش المجمعة بنين ببا ،رياض اطفال صناع المستقبل ناصر، روضة عمر بن الخطاب الرسمية لغات ببني سويف، روضة قفطان الشرقية تعليم أساسي سمسطا، باروط الرسمية لغات ببني سويف ، فاطمة الزهراء ب اهناسيا، دلهانس 2ب الفشن، روضة أبو شربان الجديدة بنات ببا ،أسماء بنت أبي بكر الإعدادية م بالشوبك اهناسيا، وتجديد اعتماد كلا من: روضة الأمير أحمد شديد بنين ببا، روضة الشهيد محمد سيد أحمد عبدالله ب بنين طنسا ب بنين سابقا ببا، مدرسة الضباعنة ب مشتركة ببا ،مدرسة الشهيد الرائد محمد مرزوق محمد الإعدادية بنات (الصفا سابقا) ببني سويف، مدرسة اليرموك الإعدادية المشتركة اهناسيا، مدرسة عطف افوة الإعدادية بنين الواسطي، الشهيد محمد عبدالباسط بدوي ع م ببا ، روضة اطواب للتعليم الأساسي بنين الواسطي الشروق ب الرسمية للغات بني سويف ببا الرسمية لغات ، طيبة الخاصة للتعليم الأساسي اهناسيا.