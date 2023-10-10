الهضيبي: حصول مصر على شهادة ذهبية للقضاء على فيروس سي إنجاز غير مسبوق

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن حصول مصر على الشهادة الذهبية لإكمال مسار القضاء على "فيروس سي"، إنجاز غير مسبوق، وتتويج للجهود المصرية المبذولة في قطاع الصحة، وتأكيد على نجاح المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر تمضي قدما في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار في المجال الصحي.

وقال " الهضيبي"، إن الشهادة الذهبية تمثل وثيقة تاريخبة لواحدة من التجارب الملهمة في مجال الصحة، والتي تعكس تغير رؤية القيادة السياسية الحالية للخدمة الصحية باعتبارها جزء من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتا إلي أن مصر خاضت رحلة ملهمة في الانتقال من صدارة قائمة الدول الأعلى فى معدل انتشار المرض، لأول دولة فى العالم تحصل على الإشهاد الدولى لإكمال مسار القضاء عليه، وهو نجاح كبير يضم لانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن فيروس سي كان من الأمراض المتوطنة في مصر، حيث تبين أن ١٠٪ من المصريين فى الفئة العمرية من ١٥-٥٩ سنة لديهم إصابة مؤكدة بالفيروس، مشددا علي أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفةَ الأيدى علي الرغم من محدودية وسائل التشخيص وندرة خطوط العلاج، فعملت على تطوير ادلة العمل على مكافحة العدوى فى المنشآت الطبية، وتبنى الإجراءات الوقائية السليمة لنقل الدم وسياسيات الحقن الآمن، كما عملت على حوكمة الإجراءات وتوحيد الجهود لمواجهة المرض من خلال لجنة قومية ضمت خيرة علماء مصر فى مجالات الكبد والصحة العامة والوبائيات.

وتابع أن الدولة كونت أول برنامج قومى للتشخيص والعلاج، وأنشأت شبكة من مراكز العلاج فى كافة المحافظات المصرية، تخطت ١٧٠ مركزًا مجهزًا بالكوادر الطبية والبنية التحتية والتجهيزات الملائمة، وتوفير العديد من الخطوط العلاجية الحديثة بأقل من ١٪ من سعرها العالمى، لتعطى للمصابين بالمجان.