السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إعلان مصر خالية من فيروس سي قريبًا

فيروس سي
فيروس سي

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي" خلال الأسابيع المقبلة من قبل المنظمة.

txt

القضاء على التهاب الكبد واستعراض جهود مصر بملف فيروس سي

txt

مصر بلا فيروس «سى»

خلو مصر من فيروس سي  

وأضافت القصير، أن مصر تقدمت بأوراقها للإعلان عن خلوها من فيروس "سي" لمنظمة الصحة العالمية، ونعمل يدا بيد مع وزارة الصحة لتكملة النواقص واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات وسد كل الفجوات بأسرع وقت حتى نعلنها خالية من فيروس "سي" في أقرب وقت.

وزارة الصحة  

وأوضحت أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص عملت بشكل كبير ومكثف خلال الفترة الماضية حتى تصبح مصر خالية من فيروس "سي" من خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التي أشاد بها العالم 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلان خلو مصر من فيروس "سي" وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ويسبب فيروس سي العدوى بالتهاب كبدي حاد ومزمن على حد سواء، تتراوح شدّته بين المرض الخفيف والمرض الخطير الذي يستمر طوال العمر، بما في ذلك تشمُّع الكبد وسرطان الكبد.

وتحدث معظم حالات العدوى بفيروس سي من خلال التعرض للدم نتيجة لممارسات الحقن غير المأمونة، والرعاية الصحية غير المأمونة، وعمليات نقل الدم دون فحص، وتعاطي المخدرات بالحقن، والممارسات الجنسية التي تؤدي إلى التعرض للدم.

مواد متعلقة

القضاء على التهاب الكبد واستعراض جهود مصر بملف فيروس سي

الصحة العالمية تحذر صيادلة مصر.. يرتكبون كارثة

تاج الدين: القضاء على فيروس سي طفرة وإنجاز يحسب للحكومة

فحص 107 آلاف طالب فى مبادرة القضاء على فيروس سي

مصر في طريق حصولها على الإشهاد الدولي للقضاء على فيروس سي

عاجل.. انخفاض أعداد إصابات فيروس "سي" في مصر
الجريدة الورقية