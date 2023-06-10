إعلان مصر خالية من فيروس سي قريبًا

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي" خلال الأسابيع المقبلة من قبل المنظمة.

خلو مصر من فيروس سي

وأضافت القصير، أن مصر تقدمت بأوراقها للإعلان عن خلوها من فيروس "سي" لمنظمة الصحة العالمية، ونعمل يدا بيد مع وزارة الصحة لتكملة النواقص واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات وسد كل الفجوات بأسرع وقت حتى نعلنها خالية من فيروس "سي" في أقرب وقت.

وزارة الصحة

وأوضحت أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص عملت بشكل كبير ومكثف خلال الفترة الماضية حتى تصبح مصر خالية من فيروس "سي" من خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التي أشاد بها العالم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلان خلو مصر من فيروس "سي" وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ويسبب فيروس سي العدوى بالتهاب كبدي حاد ومزمن على حد سواء، تتراوح شدّته بين المرض الخفيف والمرض الخطير الذي يستمر طوال العمر، بما في ذلك تشمُّع الكبد وسرطان الكبد.

وتحدث معظم حالات العدوى بفيروس سي من خلال التعرض للدم نتيجة لممارسات الحقن غير المأمونة، والرعاية الصحية غير المأمونة، وعمليات نقل الدم دون فحص، وتعاطي المخدرات بالحقن، والممارسات الجنسية التي تؤدي إلى التعرض للدم.