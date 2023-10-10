الإجراءات التأديبية لطلاب المعاهد الازهرية
الإجراءات التأديبية لطلاب المعاهد الازهرية.. حدد قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الإجراءات التأديبية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد2023/2024 موضحًا مجموعة المخالفات التي تعرض الطالب للعقوبات المقررة في هذا الشأن والتي تصل إلى فصل الطالب في بعض الاحيان.
وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية الإجراءت التأديبية التي حددها قطاع المعاهد الازهرية على الطلاب المخالفين لضوابط المعاهد الازهرية.
المخالفات والإجراءات التأديبية لطلاب المعاهد الأزهرية
- تأخر الطالب عن حضور طابور الصباح بدون عذر مقبول، يستوجب التنبيه عليه بالالتزام وحرمانه من دخول المعهد يومًا دراسيًا واحدًا وإخطار ولي الأمر.
- عدم الحضورلكامل الحصص المقررة بدون عذر، يستوجب التنبيه على الطالب وتسجيله غياب عن الحصة الواحدة، وتسجيل المخالفة في السجل الخاص به ومعالجة المخالفة مع الطالب من قبل الخصائي، وإذا تكرر الأمر يحرم من دخول المعهد من يوم إلى ثلاثة ويخطر ولي الأمر.
- تجاوز الطالب مدة الغياب المحددة، تستوجب اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم قيام الطالب بأداء الواجبات أو عدم الالتزام بالزي يستوجب تسجيل المخالفة في السجل الخاص به ومعالجة المخالفة معه من قبل الأخصائي وحرمانه من النشاط الرياضي وإخطار ولي الأمر.
- الهروب من المعهد تستوجب تسجيل المخالفة على الطالب ومعالجتها معه من قبل الإخصائي الاجتماعي، وفصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا وإخطار ولي الأمر.
- التخريب في أثاث المعاهد، تسجل المخالفة على الطالب وتعالج معه، ويستدعى ولي الأمر ويتعهد كتابيًا بإصلاح التلفيات، ويفصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا.
- إذا اصطحب الطالب أجهزة أو أدوات بما يخالف التعليمات فيتم التنبيه عليه بعدم التكرار والتحفظ على الأجهزة وتسليمها إلى ولي الأمر، وتسجل المخالفة على الطالب وتعالج معه، ويفصل من يوم إلى خمسة أيام.
- ارتكاب الطالب سلوك يعرقل العملية التعليمية فتسجل المخالفة على الطالب ويعالجها معه الأخصائي الاجتماعي، ويفصل من يوم إلى خمسة عشر يومًا ويخطر ولي الأمر.