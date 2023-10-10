الإجراءات التأديبية لطلاب المعاهد الازهرية.. حدد قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الإجراءات التأديبية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد2023/2024 موضحًا مجموعة المخالفات التي تعرض الطالب للعقوبات المقررة في هذا الشأن والتي تصل إلى فصل الطالب في بعض الاحيان.

وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية الإجراءت التأديبية التي حددها قطاع المعاهد الازهرية على الطلاب المخالفين لضوابط المعاهد الازهرية.

المخالفات والإجراءات التأديبية لطلاب المعاهد الأزهرية