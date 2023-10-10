برنامج "نورة" لتمكين الفتيات يشارك في فعاليات المنتدى القومي لليافعين

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المنتدي القومي لليافعين الذى نظمته الجمعية المصرية لطب المراهقين تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والثقافة بدار الأوبرا المصرية تزامنا مع انطلاق المنتدي العالمي للمراهقين .

واستعرضت شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة" لتمكين الفتيات، اهم الانحازات التى حققها البرنامج، مشيرة أن البرنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، و فى اطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتي 14 عاما، ويهدف الى بناء مهارات ومعارف الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن،و يتم تنفيذه في 20 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمحافظتي أسيوط وسوهاج ، ومدة البرنامج ٤٠ أسبوع.

واكدت انه تم تدريب وتأهيل 74 مدرب أساسي على المنهج التدريبي للبرنامج، كما تم تدريب 361 ميسرة و5000 فتاة من 17 قرية من القري المستهدفة بالمشروع وجاري استكمال تدريب باقي الميسرات بالقري المتبقية بمحافظة سوهاج، مضيفة انه سيتم الاحتفال بتخريج أول دفعة من الفتيات بعد اجتياز مدة البرنامج قريبا، وأضافت أنه تم انشاء صفحة نورة علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما اشارت الى اطلاق الاطار الوطنى للاستثمار في الفتاة في الأمم المتحدة في مارس ٢٠٢٣ وسط إشادة دولية بوجود مبادرة تهدف الي تمكين الفتاة في مصر وقد طلبت بعض الدول الاستفادة من تجربة مصر .

وقد تم عرض فيلم يوضح قصص نجاح برنامج نورة بمحافظة أسيوط ، وقامت عدد من الميسرات ومشرفات البرنامج بعرض تجربتهم بالبرنامج .