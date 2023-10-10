قصة استدانة بريطانيا من مصر خلال الحرب العالمية الأولى

في الوقت الذي تتراكم فيه بعض الديون على مصر حاليًا مع مساعي الدولة لسدادها، هناك بعض القصص التي تثبت أنها كانت رائدة وعملتها قوية واقتصادها قوي وأنها كانت في وقت من الأوقات دولة دائنة لواحدة من الدول الكبرى وهي بريطانيا.

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استدانة بريطانيا من مصر ..

مع الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ثم الحرب الثانية (1939-1945)، استفادت مصر من تعطل إمدادات القطن الأميركي إلى دول أوروبا والعالم، وفتح الباب أمام القطن المصري لتحقيق مكاسب طائلة.

واستطاعت مصر في تلك الفترة مراكمة الديون على بريطانيا، وبحسب الدكتور أشرف صبرى، الباحث المصرى، استشارى طب الأعماق، أنه اكتشف وثيقة تؤكد أن مصر أقرضت بريطانيا 3 ملايين جنيه إسترلينى، خلال الحرب العالمية الأولى 1917، وذلك أثناء قيامه ببحثه العلمى حول المراكب الإنجليزية الغارقة بالإسكندرية منذ أيام الحرب، فقرأ عبارة بين الوثائق تقول "إن مصر قامت بإقراض إنجلترا".

ووجد صبرى تقريرا يدين بريطانيا فى لجنة "ملنر" وزير المستعمرات البريطانية وقتها، ، وأنه تمكن من الوصول إلى الأرشيف الملكى الإنجليزى، وسمح له بالاطلاع على الوثيقة وتصويرها بعد مرور أكثر من 50 عاما على كتابتها، مشيرًا إلى أن الزعيم سعد زعلول ذكر هذا القرض فى مذكراته، وفقًا لتصريحات صحفية سابقة له.

أما حاليًا، ووفقًا للبنك المركزي المصري، فإن الدول العربية تمتلك 25.1% من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها، بخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.

ويتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، بحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

ويجب سداد 9.3 مليار دولار خلال عام 2025 في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني، ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.