السيسي: الوطن عاش بفضل تضحيات شهداء مصر وأسرهم (شاهد)

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير لشهداء مصر، قائلًا: “كل التحية والتقدير لأسر شهداء مصر”.



الرئيس السيسي

وأضاف “السيسي” خلال كلمته أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكادمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن الوطن عاش بفضل تضحيات شهداء مصر وأسرهم من أبناء الوطن من الجيش والشرطة وحتى المواطنين.

وتابع: “يؤلمنا سقوط كل شهيد أو أي شهيد في مصر سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين وعزائنا كلنا أن دا كان تمن مش بسيط علشان الوطن دا يبقى عايش بفضل الله وبفضل تضحيات شهداء مصر”.

أكادمية الشرطة

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.