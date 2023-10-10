مهارات ضابطات الشرطة النسائية تبهر الجميع بحضور السيسي

قدمت طالبات، أكاديمية الشرطة، من الخريجات مجموعة من العروض المميزة، التي أبهرت الجميع أثناء تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طالبات أكاديمية الشرطة

وظهرت الطالبات، بصورة مميزة، في أثناء اقتحام منزل به مجموعة إرهابية، وأثناء التعامل مع الأهداف المتحركة، أثناء القبض على جماعة إجرامية.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.