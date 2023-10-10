بداية من السحتوت.. أسماء وفئات العملة المصرية

رحلة طويلة وتغييرات كثيرة مرت بها العملة المصرية على مدار سنوات وعقود، سواء من حيث شكلها أو إسمها حتى وصلت إلى الجنيه المصري بشكله الحالي وفئاته المختلفة.

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أسماء وفئات العملة المصرية

وعرفت مصر سك العملة منذ عصر الفراعنة، فتواجدت أول عملة فيها في عام 350 قبل الميلاد، واسمها "النوب نفر" وكان محفور عليها اسم الملك ناخوس، وفيما بعد تم استخدام نظام المقايضة في التجارة.

وبدأت العملات المصرية المعدنية بالسحتوت، وكانت تصل قيمته لـ ربع مليم، وكُتب عليه عبارة "من ربع عشر القرش" و يعود أصل تلك العبارة الى سوريا وفلسطين، وكان الجنيه الواحد فيه 4000 سحتوت.

كما تواجد المليم، وكان الجنيه يساوي ألف مليم، وتم سكه لأول مرة في عهد السلطان حسين كامل عام 1917، وكذلك البرونزة وهي نصف المليم، والنكلة وكانت تساوي مليمين، أما التعريفة فكانت تساوي 5 مليمات أو نصف قرش، والقرش والنصف فرنك، الذي كان يطلق على القرشين، وكان الفرنك الفرنسي يساوي 4 قروش.

أما الفئات الأعلى فكانت تبدأ من الشلن، وكان يساوي 5 قروش، أما البريزة فكانت تساوي 10 قروش، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى باريس، حيث سُكّت هذه الفئة من العملة هنا، وتواجد الريال وكان يساوي 20 قرشا.

وفي عام 1993، ظهرت فئة الربع جنيه المعدن، وصدر من بعده فئة النصف جنيه ويساوي 50 قرش، وحاليًا تتواجد فئة الجنيه التي تعود تسميته لعملة إنجلترا التي كانت متداولة بها منذ أكثر من 400 عام .

ويحمل الجنييه المصري المعدن صورة قناع توت عنخ آمون، كما تعددت صور الجنيه ليحمل آخر الإنجازات في الدولة المصرية الحديثة كالعاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة وغيرهما.

وحاليًا، يطبع البنك المركزي المصري، 6 أنواع من العملة الورقية بفئات 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيهًا، 200 جنيهًا.