تعرف على سعر طن الذرة الصفراء بالأسواق

سجلت أنواع الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، ارتفاع بجميعها المختلفة سواء كانت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة، حيث تراوح مقدار الزيادة لسعر الطن 100 جنيه، لجميع الأنواع.

الإفراج عن الأعلاف

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قد أعلن في بيان الإثنين الماضي، الإفراج عن 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار، وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة 64 مليون دولار، وإضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

وتعد الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

سعر الذرة اليوم

-قفز سعر طن الذرة البرازيلي عند 11,100 جنيه، بدلًا من 11,000 جنيه، بارتفاع 100 جنيه للطن.

-وصعد سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 100 جنيه، ليسجل 11,100 جنيه.

-سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، زيادة اليوم، بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 10,500 جنيه.

سعر الذرة العالمي

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث انكمش عقد ديسمبر، بمقدار 1.75 سنت إلى 486.5 سنت للبوشل.