ابو خزيمة رئيس الادارة المركزية يتسلم منصبه رسميا بالمنطقة الازهرية بالاسكندرية

تفقد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الجديد، لادارة التدريب دعما للتنمية المهنية المستدامة والارتقاء بالمنظومة التعليمية ، جاء ذلك خلال توليه منصبه رسميا صباح اليوم الاثنين .

ورافق «ابوخزيمة» خلال الجولة، أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، (الوكيل الثقافى الجديد)، وأمين عزام مدير إدارة التدريب، حيث يقام البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية على المنهج الجديد.

وقال «أبوخزيمة» إن إدارة التدريب بالمنطقة نفذت عدد من الدورات التدريبية، ضمن الخطة التدريبية، للعام التدريبي 2023 / 2024، الموضوعة من قبل إدارة التدريب التربوى بقطاع المعاهد الأزهرية، والتي تسهم في رفع مهارات معلمي اللغة الإنجليزية ومعلمي رياض الأطفال والصفوف الأولية في التدريس باللغة الإنجليزية، ليتمكنوا من مواكبة التغيرات الحادثة في المنهج الجديد (2.0)، ويلبوا احتياجات نظم التعليم المستحدثة في الأزهر الشريف.