منطقة سوهاج الأزهرية تستقبل «حملة 100 مليون صحة»

استقبلت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادى رئيس المنطقة اليوم الاثنين حملة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المبكرة ، ضمت الحملة فريقين متخصصين فى الكشف عن الأمراض المبكرة وصحة المرأة ، وحظيت الحملة باقبال واضح من العاملين بالمنطقة والزائرين .

وقد أشاد رئيس المنطقة خلال استقباله الحملة صباح اليوم بجهود الجيش الأبيض والعاملين بالقطاع الصحى بسوهاج فى تقديم الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع وبجهود القيادة السياسية من خلال تبنيها للعديد من المبادرات التى تخدم صحة المواطن المصرى .

ويأتى استقبال المنطقة للحملة فى إطار التعاون الفعال بين منطقة سوهاج الأزهرية ومديرية الصحة بسوهاج فى تنفيذ العديد البرامج الصحية التى تستهدف تقديم الرعاية الطبية للطلاب والعاملين بالمعاهد الأزهرية ومن المقرر استمرار الحملة غداً بديوان عام المنطقة وتعميمها بالإدارت الأزهرية خلال الأيام المقبلة.

مراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بتقدير مقبول والمنقولات بمواد جميع الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين (سكن اقتصادي)، على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات ولم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية وفي حدود الأماكن المتاحة.



وقال أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، إن على الطالبات مراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 11 أكتوبر الجاري، من خلال اللينك الآتي وهو الرابط الرسمي المخصص من قبل جامعة الأزهر للطلاب:

http://www.azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبناء على توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، باستيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي؛ تيسيرًا عليهن ورفعًا للمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.