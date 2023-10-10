رئيس الطرق والكباري: 25 مليار جنيه تعويضات نزع الملكية بالطريق الدائري

اكد اللواء حسام مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ، ان تعويضات نزع الملكية وصلت إلى ٢٥ مليار في المرحلتين الأولي والثانية بالطريق الدائري ، مشيرًا إلى أن العدد وصل إلى ٢١٥٠ منزل.

وتابع ان تطوير وتوسيع الطريق الدائري كان تحدي كبير وان تكلفة تطوير الطريق بلغت المرحلة الأولى منها ١٢ مليار جنيه والمرحلة الثانية ٢٥ مليار جنيه ، اي ٣٧ مليار جنيه .

واوضح رئيس هيئة الطرق والكباري أن المرحلة الثانية من الزراعي إلى الصحراوي بمسافة حولي ٤٣ كيلو وسوف تستغرق عاملين ماليين.